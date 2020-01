Rok 2020 bude rokom žien. Aj v slovenskej politike.

Pred dvoma rokmi som pre svoj stĺpček v SME napísala text o tom,ako pohľad a názory mužov do veľkej miery rámcujú životy žien na Slovensku. Nie je toho veľa, čo sa odvtedy zmenilo.

Áno, máme konečne na najvyššej ústavnej pozícii ženu, prezidentku. No celkový počet žien v najvyšších ústavných funkciách (prezidentka, premiér, predseda NR SR a predseda Ústavného súdu), zostáva naďalej rovnaký ako predtým, teda jedna žena a 3 muži. Na čele všetkých relevantných politických strán sú muži. V parlamente je stále menej poslankýň ako poslancov a mámemenej ministeriek, ako ministrov.Nakandidátkach dnes kandiduje menej žien ako v minulosti a sú aj na horšie zvoliteľných miestach.

Napriek tomu, zmenu je cítiť vo vzduchu, aj keď možno zatiaľ viac v zahraničí, ako u nás. Na čele Európskej komisie je žena a aj samotné zloženie Komisie je cielene rodovo vyvážené. Celosvetové klimatické hnutie vedie mladé dievča, ktoré prinútilo svetových lídrov zaoberať sa touto témou. Globálne budú práva a postavenie žienjednou z hlavných svetových tém roka 2020, pretože OSN oslavuje 25. výročie prijatia Pekingskej deklarácie, ktorej cieľom je dosiahnutie skutočnej rovnosti žien a mužov.

A čo Slovensko?

O dva mesiace nás čakajú zlomové voľby. Naše politické prostredie sa najmä vinou populistov a fašistov stalo za posledné roky natoľko toxickým a plným nenávisti, že mnohožien si dvakrát rozmyslí, či do tejto arény vstúpia vediac, že budú vystavené omnoho zákernejším útokom ako muži. Nehovoriac o tom, že venovať sa profesionálnej politike je na začiatku nesmierne finančne náročné. Ženy jednoducho stále nemajú dosť peňazí a moci na to, aby si samy mohli založiť politickú stranu, či naplno viesť niekoľkomesačnú predvolebnú kampaň, obzvlášť ak majú malé deti.

Dnes sme tak pri vstupe do politiky stále výrazne závislé na mužoch a na ich podpore. Od mužov, ktorí sú vo vedení strán alebo ich prevažne financujú, závisí, na aké miesta sa ženy dostanú a koľko ich bude, ale aj to, aké posty po voľbách obsadia. Od našich mužov zase závisí, či nás budú podporovať, keď odídeme z práce, aby sme sa mohli venovať náročnej kampani a či budú schopní a ochotní prebrať na seba veľkú časť starostlivosti o deti a domácnosť.

No polovicu krajiny tvoria slovenské ženy. A od nich, aj od nás, bude v týchto voľbách výrazne závisieť, ako ďaleko sa dostanú tie ženy, ktoré kandidujú. Slovensko má dnes veľa úspešných žien v rôznych odvetviach života. To, že napriek tomu nemáme rovnaký podiel na spravovaní krajiny ako muži, je aj zodpovednosť žien. Každá z nás bude mať vo februári možnosť ovplyvniť rovnosť v krajine tým, že sa rozhodne podporiť kvalitné kandidátky v jednotlivých stranách. Po otriasajúcich odhaleniach o únose štátu máme jedinečnú šancu zmeniť pomery v krajine a začať úplne novú kapitolu. To sa však nepodarí, ak o osude krajiny budú naďalej a takmer výlučne rozhodovať len muži. A kto iný by v tejto veci mal zobrať situáciu do vlastných rúk, ak nie práve my, ženy Slovenska?