Na jednej z diskusií som dostala otázku: „Potrebujeme hodnoty v politike?“ Moja odpoveď je, že dnes viac ako kedykoľvek predtým.

KRIŽOVATKA

Opäť sme na pomyselnej veľkej križovatke dejín, kedy sa znovu musíme rozhodnúť pre slobodu, liberalizmus, demokraciu, rovnosť a ľudské práva všetkých. Po druhej svetovej vojne sme si mysleli, že túto voľbu sme už urobili raz a navždy. No dnes, na začiatku 21.storočia to vnímam tak, že sila tejto pôvodnej dohody výrazne zoslabla a zvoliť si musíme znovu.

Ukazuje sa, že je úplne jedno, že fakty a pokrok sú na našej strane. Áno, žijeme v najlepšom zo všetkých svetov minulosti, dokázali sme sa vysporiadať s takmer všetkými nebezpečnými chorobami, vek dožitia sa stále zvyšuje, stále viac detí na svete chodí do školy, vo vojnách umiera menej ľudí a celkovo je svet mierumilovnejší a bohatší.

Napriek tomuto všetkému je množstvo ľudí zmätených, nedôverčivých a frustrovaných. Dôvodov je mnoho – klimatická kríza, údajná migračná kríza, finančná neistota a prehlbovanie sociálnych rozdielov, rýchly technologický vývoj, dosaďte si svoje.

To všetko a množstvo ďalších dôvodov spôsobuje, že znova narastajú fašizoidné ideológie, miera nedôvery k inštitúciám podkopáva základy demokratického usporiadania a ako terč frustrácie ľahko poslúži ktokoľvek. V jednej chvíli to môžu byť Rómovia, v inej od skutočného života údajne odtrhnutí Bratislavčania.

CESTA VON

V politike bývajú aj časy, kedy sú potrebné a postačujú vlády reforiem a technokratických prístupov k vylepšeniu fungovania inštitúcií. Dnes síce potrebujeme aj to, no nebude to stačiť. Druhá strana, tá ktorá odmieta rovnosť ľudí, liberalizmus a demokraciu, totiž už na svojej strane charizmatických lídrov má. V politickom súboji s nimi nám nestačia suché fakty, pretože dnes rozhodujú emócie. Preto som presvedčená o tom, že dnes v politike u nás aj vo svete, viac ako čokoľvek iné, potrebujeme lídrov a líderky, ktorí zase dokážu ľudí inšpirovať a nadchnúť k tomu, aby sme obnovili spoločenskú dohodu na základných hodnotách. Len to je cesta von zo zmätenia hodnôt, ktorému dnes mnohí podliehajú. A nám neostáva iné, ako to zvládnuť.